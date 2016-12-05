Ярославль, 5 декабря, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Ярославское отделение Центробанка предупредило жителей региона о новом виде мошенничества с использованием мобильного мессенджера WhatsApp. Технологию обмана корреспонденту ИА REGNUM пояснили в отделении ГУ ЦБ РФ по Ярославской области.

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Мошенники присылают потенциальной жертве сообщение якобы от известного крупного банка о том, что оплата покупки с его личной банковской карты на определенную сумму успешно зарезервирована. К тексту прилагается ссылка на сайт одного из крупнейших интернет-магазинов.

В случае, если человек не совершал покупку, предлагается срочно связаться со службой безопасности банка по указанному в сообщении номеру телефона.

Если пользователь наберет номер телефона, может сложиться впечатление, что он действительно попал в свой банк. Однако это мошенники, главная цель которых — получение информации о банковской карте (номер карты, сумма денег на карте и т.д.) и доступа к личному кабинету в интернет-банке.

«Во избежание хищения денежных средств с банковской карты рекомендуется при получении такого сообщения удалить его и не пытаться звонить по предлагаемому номеру телефона, а уж тем более ни в коем случае не раскрывать данные карты» — рассказал заместитель управляющего Отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Евгений Ефремов.