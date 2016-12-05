Иерусалим, 5 декабря, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Гроб Господень в Иерусалиме является той же самой гробницей, которая была обнаружена в IV веке при римском императоре Константине. Об этом рассказал археолог Фредрик Хиберт из National Geographic.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кувуклия храма Гроба Господня

«Святилище многократно на протяжении многих веков разрушено пожарами, землетрясениями, — говорит он. — Мы в действительности не знаем, строилось ли оно каждый раз на том же месте», передает The Independent.

«Но кажется, что это наглядное доказательство того, что это место является той самой гробницей, которую римский император Константин нашел в IV веке, а также которая пользовалась большим почетом у крестоносцев, — отмечает Хиберт. — Поразительно».

«Когда мы поняли, что мы нашли, у меня стали слегка трястись колени», — добавил археолог.

Напомним, впервые белая мраморная плита с Гроба Господня была снята 27 октября текущего года. Археологи сообщили, что гробница сохранилась неповрежденной, она была запечатана в XVI веке для того, чтобы сберечь реликвии от расхищения.