Нижний Новгород, 5 декабря, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Движение по действующему Борскому мосту через Волгу в Нижнем Новгороде будет временно прекращено 6 и 9 декабря 2016 года с 01:00 до 05:00.

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Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, движение будет закрыто в связи проведением работ на соседнем строящемся мостовом переходе через Волгу (дублер Борского моста).

Ближайшие к Нижнему Новгороду мостовые переходы через Волгу находятся в Заволжье и Новочебоксарске.

Как сообщало ИА REGNUM, Борский мост в зимнее время является единственной автомобильной переправой через Волгу в Нижнем Новгороде. Летом по соседству с Борским мостом открывается понтонная переправа. Кроме того, перебраться через Волгу водители легковых автомобилей и микроавтобусов могут на пароме.

Строительство и ввод в эксплуатацию Борской транспортной системы, в которую входит еще один мост через Волгу с подходами и транспортной развязкой, должно решить проблему доступа в северные районы Нижегородской области, а также в Кировскую область и Республику Марий-Эл.

Пропускная способность переправы, состоящей уже из двух мостов, должна вырасти в два раза.