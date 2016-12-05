Ереван, 5 декабря, 2016, 14:22 — ИА Регнум. По просьбе многочисленных граждан бывший лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) возвращается в политику, заявила нынешний лидер партии и одноименной фракции в парламенте Армении Наира Зограбян.

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«Да, я могу сказать, что Гагик Царукян примет участие в ближайших политических процессах. Как, в каком формате, думаю через несколько дней все это прояснится. Об этом заявит сам Царукян», — сказала Зограбян журналистам 5 декабря.

Лидер партии фактически повторила слова Царукяна, который 3 декабря, собравшимся перед его домом гражданам, которые требовали возвращения бизнесмена в политику, заявил, что «несомненно не оставит народ и примет участие в ближайших политических процессах». О том, в каком качестве он будет принимать участие в политических процессах, а точнее в парламентских выборах, Царукян пообещал сообщить через несколько дней.

Зограбян также сообщила, что Царукян возвращается в качестве оппозиционера, так как ППА не изменила и не изменит свою политическую ориентацию. «Гагик Царукян возвращается, чтобы осуществить серьезнейшие изменения в нашей стране», — отметила Зограбян.

3 декабря также состоялось заседание политсовета (ППА) в расширенном составе, на котором был обсужден вопрос возвращения основателя партии и ее первого председателя Гагика Царукяна в активную политику и было принято соответствующее заявление, которое было зачитано перед гражданами, которые собрались у дома Царукяна, в присутствии последнего.

«После ухода Царукяна из активной политики ни один деятель и политическая сила не смогли решить столь необходимую задачу общественно-политической консолидации», — говорится в заявлении политсовета ППА.

«Политсовет ППА от имени десятков тысяч наших граждан обращается к председателю-учредителю партии Гагику Царукяну с просьбой обсудить вопрос возвращения в активную политику и решения стоящих перед нашей страной задач совместными усилиями и при поддержке народа», — отмечает политсовет ППА.

По мнению некоторых армянских политологов и оппозиционных деятелей, в возвращении в политику Гагика Царукяна заинтересован в первую очередь президент Армении, лидер правящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян, а этот шаг Царукяна тщательно согласован с президентом.

Царукян, по мнению экспертов, практически полностью переманит на свою сторону протестный электорат, тем самым значительно упростив задачу Саргсяна по удержанию власти после парламентских выборов 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гагик Царукян — один из самых богатых людей Армении, который в 2015 году, поддерживаемый народными массами и первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном пошёл на конфронтацию с президентом Сержем Саргсяном, заявив о намерении полной смены власти.

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После многочисленных угроз со стороны властей, а также встречи Саргсяна и Царукяна, последний однако заявил, что уходит из активной политики, «чтобы избежать кровопролития» и оставляет пост главы партии «Процветающая Армения». Более того, Серж Саргсян заявил о «висящих в воздухе слухах» о неуплаченных Царукяном налогах на миллиарды драмов, а также о механизмах профессионального сокрытия уголовных преступлений.

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С тех пор Царукян сменил оппозиционную риторику, как глава Олимпийского комитета Армении удостоился государственной награды, а на открытии спортивных и бизнес-объектов вместе с Царукяном неизменно присутствует президент Армении.

После этого выяснилось, что «висящие в воздухе слухи» о неуплаченных налогах и сокрытии уголовных преступлений не подтвердились.

С возвращением в политику Царукяна у реальных оппозиционных сил не остаётся практически никаких шансов, а если учитывать и экономические преобразования, о которых заявляет новое правительство, всё идёт к тому, что после окончания президентских полномочий Сержа Саргсяна в 2018 году, он станет премьер-министром и останется у руля государства. Такую возможность не исключил и сам Саргсян, который еще два года назад официально заявлял, что в случае перехода к парламентской системе правления в стране он не станет претендовать на должность премьер-министра.

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Как ранее отмечало ИА REGNUM, у президента Армении есть козырь в лице временно ушедшего из политики лидера второй по численности в парламенте и все еще имеющего высокий рейтинг за пределами столицы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Однако козырь этот стараниями самого президента Саргсяна поиздержался.