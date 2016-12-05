Лондон, 5 декабря, 2016, 14:18 — ИА Регнум. «Норвегия хочет услышать от Дональда Трампа его мысли относительно Арктики и нарастания военной активности России в этом регионе. Министр обороны Ине Эриксен Сёрейде встревожена испытаниями ракет, проводимыми Путиным за полярным кругом, реанимацией и перевооружением баз России и перегруппировкой подводных лодок, — пишет корреспондент издания Лиззи Дирден. — НАТО призвало Трампа быть последователем политики Обамы и продолжать укреплять границы с Россией».

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«Норвежский премьер-министр Эрна Сольберг выразила свою озабоченность ситуацией в Арктике, беседуя в минувший четверг с новоизбранным президентом США. Однако немедленного ответа не получила, — обращает внимание автор. — Нет сомнения в том, что — чем раньше Трамп определится, тем лучше для европейской безопасности».

Однако определяться-то 45-й президент США как раз и не торопится. Упомянутая выше Сёрейде, по данным Independent, «услышала заверения о сохранении приверженности США и НАТО общим положениям о безопасности в Европе, но никакой конкретики в этом смысле не прозвучало».

«Между тем, согласно заявлению главы норвежского военного ведомства, Россия уже имеет такое количество современных высокотехнологичных подлодок, что способна с их помощью блокировать все пути подхода союзнических подкреплений из Великобритании, Исландии, Гренландии. Вся Северная Атлантика под контролем русских, — сокрушается Лиззи Дирден. — А в 2017 году они собираются ввести в строй еще шесть аэродромов в этом регионе».