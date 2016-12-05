Стокгольм, 5 декабря, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Швеции задержали подозреваемого в терроризме, сообщает 5 декабря Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Ashely Moreno Задержание подозреваемого

«Единственное, что я могу сказать это то, что он отрицает свою причастность», — сказал адвокат задержанного Ларс Едман.

Мужчина, чье имя пока не разглашается, был задержан 3 декабря. Его подозревают в поджоге мечети в городе Мальмё в октябре этого года.

Напомним, ответственность за поджог мечети в Мальмё 11 октября текущего года взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако власти Швеции отнеслись скептически к данному заявлению.