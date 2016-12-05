Киев, 5 декабря, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Хозяйственный суд Киева принял решение о принудительно взыскании с российской компании ПАО «Газпром» суммы размером 172 млрд гривен (порядка $6,8 млрд). Об этом сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

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«Общая сумма взыскания составляет более 171 млрд грн, поскольку размер пени за просрочку уплаты штрафа, наложенного решением Комитета, составляет 85 966 000 000 грн», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 22 января АМКУ сделал заявление о том, что российская компания оштрафована на 86 млрд грн. «Газпром» обвинили в нарушении украинского антимонопольного законодательства: компания, как утверждает Киев, злоупотребила монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему.

АМКУ назвал 4 мая 2016 года крайним сроком выплаты штрафа. Поскольку штраф выплачен не был, украинское антимонопольное ведомство направило иск о взыскании долга, но штраф уже был увеличен в два раза.

«Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева о признании решения АМКУ недействительным. Суд вернул заявление без рассмотрения, сославшись на ненадлежащее оформление.

В мае российская компания обратилась в Киевский апелляционный хозяйственный суд, но решение суда первой инстанции осталось без изменения. В июле Высший хозяйственный суд Украины также отказал «Газпрому» в кассационной жалобе, поданной в июне.

Стоит отметить, что украинская сторона прекратила импорт российского газа в конце ноября прошлого года. Но закупки транзитного газа Киев осуществляет в Евросоюзе, таким образом продолжая покупать российский газ — через третьи страны, уверяя, что так энергоноситель покупать дешевле.

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22 ноября в «Нафтогаз Украина» сообщили, что ЕС в третьем квартале текущего года продавала газ для Киева по средневзвешенной цене в $186 за тысячу кубометров.