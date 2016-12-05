Москва, 5 декабря, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Недавно были опубликованы результаты социологического опроса населения России, проведенного ВЦИОМ в сентябре 2016 года. Темой опроса стали ожидания граждан относительно динамики курса рубля к доллару. Большинство опрошенных «спрогнозировало», что доллар до конца 2016 года будет стоить 67 рублей, а до конца 2017 года курс американской валюты понизится, но всего до 66 рублей. А еще летом текущего года опрошенные ВЦИОМ граждане ожидали, что и в 2016, и в 2017 годах курс доллара не опустится ниже 68 рублей. При этом, как оказалось, большинство опрошенных (56%) хранит сбережения в рублях, в американских долларах — всего 4%, а в евро — 2%.

Дарья Антоновав ИА REGNUM Доллар

Такие результаты, прежде всего, говорят о повышении экономической грамотности населения. Сегодня биржевой курс доллара к рублю колеблется в узком коридоре 63,6−63,7, что превзошло оптимистичные ожидания населения, но важно, что опрошенные граждане верно определили тенденцию рубля к укреплению. Это не связано с тем, что граждане России вдруг в массовом порядке бросились получать высшее финансовое образование, либо посещать курсы по Форексу и биржевой торговле. Сейчас все большее число жителей России следят за биржевыми сводками по ТВ и в Интернете, которые играют все более значимую роль в экономическом и финансовом просвещении народа. С начала года рубль укрепился к доллару на 14,5%. Скорее всего, граждане следили за такими сообщениями в СМИ. Вероятно, что многие из них сами сделали подобный вывод, подсчитав динамику официального курса ЦБ с начала года.

Кроме того, российские граждане привыкли за серию кризисов, начиная с 1998 года, что укрепление или ослабление рубля к доллару достаточно сильно зависят от динамики цены на нефть. А о цене нефти рассказывают по ТВ, радио, в электронных СМИ практически в каждом выпуске новостей. Интерес к цене нефти сегодня сравним с интересом к прогнозу погоды либо с интересом к росту доллара в «лихие» 90-е. Тогда граждане при первых же появившихся скромных рублевых накоплениях или дополнительном заработке сразу же бежали в «обменники» менять рубли на доллары, которые потом хранились под матрасом, в стеклянной банке или где угодно, только не на банковском счете. Сегодня доверие ко вкладам в высоконадежных банках у россиян высоко как никогда, что и является важным фактором стабилизации банковского сектора в 2016 году.

Публикация результатов таких опросов очень важна еще и с той точки зрения, что людей, наученных горьким опытом 90-х годов, теперь трудно запугать «апокалиптическими» прогнозами о том, что к концу 2016 года, например, доллар выйдет на 200 руб. Если в кризисные моменты, например, в начале текущего года, когда курс доллара подскакивал до 80 рублей и выше, таким лжепрогнозам хотя бы было оправдание в виде эмоциональной реакции на обвал рубля, то прогнозы о том, что до конца декабря 2016 года доллар еще может вырасти до подобных уровней, не выдерживают критики. Народ уже не позволяет себя обмануть.