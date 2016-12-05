Ставрополь, 5 декабря, 2016, 14:09 — ИА Регнум.



Pavlofox Темнота

В двух городах Ставропольского края произошли аварийные отключения света. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, без света оставались жители Ставрополя и Минеральных Вод.

В Ставрополе поломка произошла 5 декабря в 10:27. В зону отключения из-за отключения фидера попали 10 улиц: Лермонтова, Кирина, Крупской, Баумана, Мира, Ленина, Комсомольская, Спартака, Маяковского, Розы Люксембург.

Напомним, в Ставрополе аварийные поломки света стали регулярными с октября 2016 года. Основная причина в износе электросетевого хозяйства. Сейчас энергетики и власти города совместно пытаются решить эту проблему — отрабатывают план замены изношенных электросетей, а также оперативную связь между энергетиками, ГИБДД и городскими службами.

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В Ставрополе ремонтники работают над устранением возникшей проблемы.

Сегодня же в 12:03 без света оставались жители города Минеральные Воды. Предварительная причина поломки — повреждение кабеля. Под отключения попали 1910 абонентов на улицах Калинина, Красная, Тихая, Шоссейная, Мостовая и одна котельная.

В течение часа поломку устранили силами «Минераловодских городских сетей». В 12:50 в дома пошел свет.