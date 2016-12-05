Москва, 5 декабря, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В России может быть утвержден единый стандарт благополучия, обеспечивающий неснижаемый уровень качества жизни граждан РФ. Соответствующее предложение озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Kremlin.ru Валентна Матвиено

По ее словам, государство должно стремиться обеспечить достаточный уровень жизни всем гражданам. Также очень важно обеспечить «неснижаемый уровень качества жизни». Для этого необходимо утвердить единый стандарт благополучия, который будет гарантировать объём, качество и доступность государственных и муниципальных услуг.

Речь идет о медицинских услугах, образовательных и в сфере труда и социальной защиты населения, сказала Матвиенко на заседании совета при спикере Совфеда по взаимодействию с институтами гражданского общества.

Она напомнила, что от региона проживания гражданина качество жизни зависеть не должно. Также Матвиенко заявила о необходимости решить проблемы с обеспечением свобод и прав человека, в особенности, в местах лишения свободы и на предприятиях.