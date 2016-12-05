Москва, 5 декабря, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Развитие общественного контроля на региональном и федеральном уровне — одна из приоритетных задач Общественной палаты РФ, как главного субъекта общественного контроля в соответствии с ФЗ от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Но в самом начале при разработке этого закона не были учтены специфические особенности осуществления общественного контроля в целом ряде секторов. Об этом сегодня, 5 декабря, Иосиф Дискин председатель комиссии Комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ на заседании Совета при председателе Совета Федерации РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества.

(сс)Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

«Активно об этом говорили экологи, активисты в области охраны памятников архитектуры, в области защиты прав потребителей, контролем за качеством сельхозпродукции, борьбой с контрафактом. Нельзя сказать, что общественный контроль блокируется полностью. Но, в частности, есть такая проблема — охрана объектов федерального значения. Систематически эту работу общественного контроля затруднено вести без принятия целого ряда специфических форм», — пояснил Дискин.

«Нельзя сказать, что авторы закона, прежде всего, президент РФ, не прошли мимо этого обстоятельства. В самом начале в текст федерального закона был внесен перечень федеральных законов, куда надо было вносить поправки в связи с принятием закона об общественном контроле. За два года были внесены отдельные поправки, но системные работы не были проведены и это, зачатую, блокирует осуществление общественного контроля», — сказал член ОП РФ.

«Представители Общественной палаты обращались с предложением возобновить деятельность рабочей группы с участием представителей ряда управлений, администраций, депутатов и экспертов, которая осуществляла разработку закона об общественном контроле, с тем, чтобы продвинуть подготовку необходимых поправок. ОП РФ снова обращается и просит Совет Федерации поддержать предложение о возобновлении деятельности этой рабочей группы», — отметил Дискин.

«Актуальность этой работы подтверждается позицией президента РФ Владимира Путина, который ранее указал на необходимость проведения слушаний по общественно-значимым проблемам и на недостатки при организации проведения таких слушаний. Но регламентация соответствующих слушаний с учетом специфики рассматриваемых проблем, как раз и являлась важным, хотя и не единственным предметом поправок и дополнений в ФЗ. Эта позиция президента делает продолжение работы по развитию законодательства в области общественного контроля совершенно безотлагательной», — подчеркнул общественник.

«Требования по исполнению требований ФЗ есть. Нет санкций, а норма без санкций мертва. Первым в перечень законов, куда необходимо внести правки должен стать Кодекс административных правонарушений, в котором ранее предполагалось принятие санкций к должностным лицам за игнорирование или воспрепятствование осуществления процедур общественного контроля», — высказал свое мнение Дискин.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила: «Сам факт принятия в 2014 году закона об общественном контроле имеет огромное значение. Не хочется думать, что кто-то заинтересован в том, чтобы это закон не работал в полную силу. Не допускаю такого, но, тем не менее, закон, который не полностью отработан с учетом нормативного обеспечение, внесения изменения в другие законы, конечно, не дает возможность в полную силу работать этому закону».

«Нужно обязательно воссоздать рабочую группу по внесению поправок в закон об общественном контроле. Просмотреть чего не хватает в законе и постараться в короткие сроки это сделать. Такое поручение, в том числе, дал и президент РФ в своем Послании, его надо исполнять. Совет Федерации готов подключиться к этой работе», — заверила Матвиенко.