Ярославль, 5 декабря, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Визит в Ярославскую область Владимира Путина и проведение в областном центре заседания Госсовета, повещённого повышению инвестиционной привлекательности регионов, свидетельствует о крепости позиций врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ярославский социолог Евгений Голубев.

Yarregion.ru Владимир Путин и Дмитрий Миронов

«Электоральные перспективы врио губернатора Ярославской области высокие. Фактически у него нет конкурентов. При этом главное достоинство Дмитрия Миронова — близость к президенту Владимиру Путину и прямая поддержка», — считает Евгений Голубев.

Однако эксперт отмечает, что заявленную программу социально-экономического развития региона, которая фактически должна стать предвыборной программой Миронова, необходимо не только написать и озвучить, но подтвердить её реалистичность конкретными действиями.

«Пока «потрогать» можно лишь бюджетный кредит, выделенный региону, и анонсируемый межбюджетный трансферт от правительства Москвы. Этого явно недостаточно. Но у Дмитрия Миронова есть ещё время, оно работает на него. Существующий рейтинг врио губернатора (около 30%) будет ещё какое-то время расти в силу естественных причин. Но вот каким он будет на момент выборов — целиком зависит от команды Дмитрия Миронова», — считает Евгений Голубев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в структуре Управления внутренней политики Администрации президента появится подразделение, которое займется губернаторскими выборами 2017 года. Ближайшая задача его сотрудников — представить на рассмотрение президенту ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения.

Ярославская область находится в числе регионов, где фактически уже определён кандидат на пост губернатора. Реальной конкуренции на выборах в сентябре 2017 года ждать не стоит.