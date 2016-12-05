Тосно, Ленинградская область, 5 декабря, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Два человека погибли и трое пострадали в тяжелой дорожной аварии на Московском шоссе. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По их словам, ДТП случилось на выезде из города Тосно Ленинградской области в сторону Санкт-Петербурга.

Https://vk.com/spb_today ДТП под Тосно в Ленобласти. Скриншот из группы «ДТП и ЧП»

Около 13:30 там столкнулись Toyota Cruiser и Hyundai Solaris. Судя по записи с видеорегистратора, Hyundai шел на опережение, но вылетел на встречную полосу, где в него врезался внедорожник. По словам свидетелей, водитель Hyundai мог не справиться с заносом, в который попал из-за снежной каши у обочины.

В результате ДТП погибли два человека, находившихся в седане, водитель и двое пассажиров внедорожника пострадали. Экстренные службы уже прибыли на место происшествия.

Несколько позже в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что 36-летний водитель Hyundai Solaris, скорее всего, не справился с управлением в сложных дорожных условиях.

Водитель и женщина-пассажир Hyundai Solaris погибли на месте. 52-летняя пассажирка автомобиля Toyota Cruiser госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна 79-летняя пассажирка внедорожника получила травмы средней степени тяжести.

Сегодня в Петербургском регионе наблюдается штормовая погода. Утром на город и область обрушился сильный снегопад, сопровождаемый дождем и сильным ветром. Это уже привело к множеству ДТП.