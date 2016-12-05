Ташкент, 5 декабря, 2016, 14:04 — ИА Регнум. БДИПЧ ОБСЕ в целом позитивно оценило президентские выборы в Узбекистане, однако указало на некоторые недостатки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Центральная избирательная комиссия проводила открытые сессии, что служило прозрачности. Вместе с тем, отмечались отдельные нарушения в процессе голосования», — заявил журналистам глава миссии БДИПЧ ОБСЕ посол Йохан Петер Тейлер.

По его словам, миссия зафиксировала вбросы в урну одним человеком сразу несколько избирательных бюллетеней, также «были случаи так называемого «семейного голосования».

Кроме того, он указал, что уровень конкуренции среди кандидатов в президенты мог быть выше, и отметил, что не проводились дебаты, «хотя недавние поправки в законодательство это предусматривают».

Напомним, что власти Узбекистана впервые за долгие годы допустили в страну полномасштабную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для наблюдения за выборами президента Узбекистана.

Миссия ОБСЕ во главе с Йоханом Петером Трауготтом Тейлером состоит из 28 так называемых долгосрочных наблюдателей и 250 краткосрочных наблюдателей.

Досрочные выборы президента Узбекистана состоялись 4 декабря.

Ислам Каримов, первый президент Узбекистана, руководивший страной 25 лет, умер 2 сентября на 79-м году жизни в результате острого нарушения кровообращения головного мозга в связи с перенесенным инсультом.

В ходе совместного заседания обеих палат парламента Узбекистана глава Сената Нигматулла Юлдашев, который по Конституции должен был взять на себя исполнение обязанностей президента Узбекистана, отказался от этого права в пользу премьер-министра страны Мирзиёева.

Съезд Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) затем утвердил Шавката Мирзиёева своим кандидатом на выборах главы государства.

В ЦИК Узбекистана для участия в выборах президента поступили необходимые документы еще от трех политических партий республики.

Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») выдвинула кандидатуру Сарвара Отамурадова, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» — Наримана Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана — Хотамжона Кетмонова.