Воронеж, 5 декабря, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Самая крупная особь мыши за последние 40 лет поймана специалистами в Воронежской области, на территории Хоперского заповедника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в заповеднике.

Сайт Хопёрского заповедника hoperzap.ru Желтогорлая мышь

Мышь обнаружили специалисты при проведении планового осеннего учета микромаммалий — это, пояснили в заповеднике, «сборное название для млекопитающих размером с землеройку или мышь».

Такие работы на территории заповедника проводятся ежегодно весной и осенью, с 1972 года. Учет каждый раз проводится по стандартной методике, всего в поле зрения специалистов попадает около 15 видов животных, принадлежащих к двум отрядам — грызунов и насекомоядных. Всех отловленных зверьков тщательно измеряют и взвешивают.

При обработке данных, полученных при проведении последнего учета, минувшей осенью, выяснилось, что к ученым попал самый большой за последние 40 лет зверек — желтогорлая мышь весом 90 граммов — при среднем весе в 50 граммов. До этого самой крупной мышкой считалась особь весом в 85 граммов.

Как пояснили специалисты, по массе тела животные, относящиеся к семейству Мышиные, могут различаться более чем в 20 раз: так, мышь-малютка весит всего 4 грамма, желтогорлая мышь, как выяснилось, — до 90 граммов.

«Размеры и вес пойманного экземпляра укладываются в видовую норму. Просто мышь хорошо питалась в детстве, не была заражена гельминтами и обладала просто богатырским здоровьем», — пояснили в заповеднике.