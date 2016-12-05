Великий Новгород, 5 декабря, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Сергей Митин руководит регионом с 2007 года, когда он был назначен на этот пост президентом России вместо досрочно отправленного в отставку Михаила Прусака. В 2012 году Митин оказался в числе пяти глав российских регионов, которые впервые после возвращения выборов губернаторов должны были избраться всенародно. Выборы, которые Сергей Митин ожидаемо выиграл, набрав 75,95%, фактически стали «референдумом о доверии». Реальные конкуренты Митина внутри партии были отсечены ещё в ходе праймериз, от оппозиции — областным законом о выборах, составленным по самым жёстким меркам: с максимальным, 10-процентным, муниципальным фильтром и без самовыдвиженцев.

Хромые утки. Карикатура 1915 года (фрагмент)

Этот, второй срок губернатора Митина истекает в 2017 году. После сентябрьской избирательной кампании 2016 года Агентство политических и экономических коммуникаций заявило об усилении Митиным политического влияния на фоне весьма успешных выборов (он прибавил в рейтинге влияния губернаторов 11 пунктов, поднявшись на 40-е место), а также о том, что высокие результаты «Единой России» на выборах в Новгородской области «могут стать предпосылкой выдвижения Сергея Митина на пост губернатора, срок полномочий которого истекает в следующем году».

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Однако спустя несколько недель, в конце октября, другой рейтинг — «Кремлёвский», опубликованный в журнале «Профиль», не оставил Митину на новый срок никаких шансов. Губернатор Новгородской области попал в «первую группу риска» — претендентов на скорую отставку — прежде всего, в силу своего возраста: в этом году ему исполнилось 65 лет. По пятибалльной шкале Митин получил единицу.

Этот рейтинг стал широко обсуждаться в блогах и социальных сетях: действительно ли позиции главы региона покачнулись при внешне стабильной ситуации в Новгородской области и растущих экономических показателях?

Ещё год назад отношение населения к губернатору (как минимум, в интернете) показала «битва петиций». В декабре 2015 года на сервисе онлайн-петиций был начат сбор подписей за отставку Сергея Митина. В петиции в частности отмечался авторитарный стиль общения губернатора, заявлялось о приписках в отчётах на фоне растущей безработицы и падения уровня жизни. Спустя пару дней на том же сервисе была опубликована «встречная петиция»: в поддержку губернатора. Всего, по данным на 5 декабря нынешнего года, его поддержал 731 человек, сейчас эта петиция заблокирована автором. В отличие от первой, антимитинской, которая продолжает собирать подписи и накопила их уже 5909.

Вслед за «Кремлевским рейтингом» в социальных сетях и комментариях в ряде местных СМИ эксперты заговорили не только о досрочной отставке Сергея Митина, называя его «хромой уткой», но даже стали заявлять о возможных претендентах на пост губернатора Новгородской области. Среди них фигурируют, например, глава Московского метрополитена Дмитрий Пегов (эту кандидатуру назвал политолог Евгений Чупрунов) и экс-глава Госнаркоконтроля Виктор Иванов (по версии, распространяемой политтехнологом Михаилом Шимановским). При этом слухи об отставке главы региона стали опровергать в окружении Митина, включая его самого.

30 ноября сразу на нескольких интернет-ресурсах Новгородской области было опубликовано интервью с членом Общественной палаты РФ, экс-советником губернатора Максимом Григорьевым, в котором он развенчивал «нереалистичные слухи об отставке губернатора». По утверждению Григорьева, «этот слух последние 9 лет регулярно запускает одна и та же группа из нескольких людей», которых меньше десяти человек и которые якобы известны поимённо. Имена этих сплетников Григорьев называть не стал, заметив, что «их слова не имеют никакого веса».Кроме того, он заявил, что видел своими глазами всю коллекцию новгородских сувениров в Шарматово (загородная резиденция правительства Новгородской области — прим. ИА REGNUM ), а также опроверг слух о продаже губернатором квартиры в Великом Новгороде.

3 декабря интернет-газета «53 новости», входящая в областной медиахолдинг ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций», опубликовала комментарий самого губернатора, который заявил: «Я мало обращаю внимание на слухи о своей отставке». «Конечно, некоторым лицам интересно было бы взбудоражить обстановку. На мой взгляд, это провокационная деятельность, на которую я, откровенно говоря, мало обращаю внимание. Знаете, мы идём вперёд, развиваемся, и всё делается в соответствии с законом. Вот придут выборы, тогда мы и заявим об участии в них. И я надеюсь, что жители Новгородской области поддержат нас», — цитирует интернет-газета слова Сергея Митина, который явно говорит о возможности выдвижения на третий срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Митин уже комментировал журналистам слухи о своей возможной отставке — в марте нынешнего года. «Что значит отставка? Надо «выкинуть» что-нибудь такое, чтобы отставка состоялась. Я в этом плане спокоен, стараюсь ничего не «выкидывать», — заявил тогда губернатор Новгородской области.

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Напомним, Управление внутренней политики Администрации президента РФ вплотную занимается изучением ситуации в российских регионах и в ближайшее время — «не раньше, чем через месяц, не позже, чем через два месяца» — представит на рассмотрение президенту ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения». При этом предполагается, что необходимость смены главы региона будет рассматриваться в трёх случаях: (1) плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, (2) электоральное недовольство главой региона и (3) утрата доверия.