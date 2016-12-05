Санкт-Петербург, 5 декабря, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Пожилая женщина попала под снегоуборочный трактор на территории парковки торгового комплекса «Леруа Мерлен» в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 5 декабря, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Пресс-служба ОНФ Уборка занесенных снегом улиц

Женщина 1956 года рождения попала под трактор «Беларусь» около 10:40 у дома 3 по улице Коллонтай. Трактор занимался уборкой снега на территории парковки торгового комплекса.

Пострадавшая получила тяжкий вред здоровью. Проводится проверка.

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Напомним, органы МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти призывали горожан соблюдать повышенную осторожность на улицах города в условиях гололеда и сильного ветра. Сегодня в регионе наблюдается штормовая погода. Утром на город обрушился сильный снегопад, сопровождаемый дождем и сильным ветром.