Пекин, 5 декабря, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Условия ядерного соглашения, заключенного между Ираном и шестью крупными державами, должны соблюдаться всеми сторонами данного соглашения, независимо от внутриполитических изменений, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщат 5 декабря Reuters.

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Ван И сделал свое заявление во время встречи в Пекине с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом.

«Всестороннее поддержание эффективного выполнения условий данного соглашения является общей ответственностью и соответствует интересам всех сторон. Соглашение не должно быть затронуто внутренними изменениями в той или иной стране», — заявил Ван И.

«Совместный комплексный план действий (JCPOA) является многосторонним соглашением, все стороны должны уважать условия данного соглашения. Позиция Ирана и Китая совпадает по данному вопросу», — сказал Зариф.

«Мы не позволим какой-либо стране нарушить договор в одностороннем порядке… Если это произойдет, у Ирана есть свои собственные варианты», — добавил Зариф.

Напомним, обе палаты Конгресса США приняли законопроект о продлении санкций против Ирана на 10 лет. Этот законопроект является развитием решения Обамы о продлении санкций против исламской республики на год.

После одобрения Сената законопроект был передан на подпись главе Белого дома Бараку Обаме, который, как ожидается, подпишет его до 20 января, когда у него заканчиваются полномочия.

Ранее МАГАТЭ констатировало, что Иран свою часть соглашения выполнил. Санкции по линии ООН также были частично сняты. Но США решили часть своих санкций не снимать.