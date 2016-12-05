Москва, 5 декабря, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Бывшая студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), которую обвиняют в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), останется под арестом до 13 января 2017 г. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Московский окружной военный суд (МОВС).

Дарья Антонова ИА REGNUM Варвара Караулова

«Ходатайство прокурора удовлетворить частично, — огласил решение судья. — Продлить срок содержания под стражей в отношении В. Карауловой на 1 месяц, до 13 января 2017 г.».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданка РФ Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 г. по подозрению в попытке присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Караулова, скрываясь от своих родителей, улетела в турецкий Стамбул, где была задержана вместе с группой российских граждан, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию через территорию Турции.

Читайте также: Караулова в суде отказалась от своих признательных показаний следователям

Читайте также: Пытавшуюся примкнуть к ИГ Варвару Караулову отчислили из МГУ