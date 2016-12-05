Вашингтон, 5 декабря, 2016, 13:41 — ИА Регнум.



Maialisa Дональд Трамп

Подробности секретных договоренностей, заключенных в ходе переговоров по иранской ядерной программе, могут стать достоянием общественности, сообщает Daily Beast.

По словам источника, участвовавшего в обсуждении, высокопоставленные официальные лица администрации Трампа, уже обсуждают, какая информация будет доступна общественности после января.

С помощью предания этих документов огласке новая администрация может отплатить Обаме той же монетой за то, что он в начале своего президентства сделал достоянием общественности юридические обоснования программы допросов ЦРУ, одобренные при Джордже Буше-младшем. Эти документы новая администрация применить для очернения действий предыдущей команды.

Документы о соглашении по ядерной программе Ирана не носят характера секретных, хотя и хранятся в специальном ведомстве. В один пакет документов входит 17 рассекреченных документов, среди которых находятся проекты того, как со временем будет развиваться программа ядерных исследований и разработок страны, а также переписка между главами внешнеполитических ведомств двух стран.

Второй комплект содержит документы об обмене пленными, по которому граждане США были освобождены в обмен на $1,7 млрд наличными. И, наконец, в третью группу документов входят «секретные» исключения из условия сделки. Несмотря на рассекречивание документов, без специального разрешения доступ к ним получить невозможно, отмечает издание.

На фоне возможности публикации документов вокруг них объединились как критики Трампа, так и противники сделки с Ираном. Так, сенатор от Демократической партии США заявил, что документы «должны быть преданы огласке», тогда как сенатор-республиканец подчеркнул, что «все должно быть предано огласке».