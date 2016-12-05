Киев, 5 декабря, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о переносе песенного конкурса «Евровидение» с Украины в другую страну являются ни чем иным, как «пропагандистской «уткой». Об этом в своем Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

hentilpej «Евровидение»

По его словам, такие сообщения — лишь очередная попытка «дискредитации Украины в мире». Гройсман также сообщил о «беспрецедентных законах и решениях», принятых правительством страны для упрощения процедур по подготовке"Евровидения"-2017 в Киеве.

Кроме того, он упрекнул украинские СМИ в том, что они подхватили эти сообщения. «Жаль, что некоторые наши СМИ распространяют такие пропагандистские утки», — написал Гройсман.

Напомним, 3 декабря о возможном переносе места проведения конкурса сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники. По данным издания, идут переговоры о проведении «Евровидения» в Москве — российский участник Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе 2016 года.

Серебряным призером стала представительница Австралии, однако проведение конкурса в этой стране невозможно согласно правилам.

Отметим, что в ноябре о возможном переносе сообщил исполняющий обязанности генерального директора Национальной телерадиокомпании (НТРК) Александр Харебин. По его словам, ряд украинских чиновников относятся пренебрежительно к конкурсу, и провести его не позволяет"несовершенство» законодательства Украины.

В финале «Евровидения-2016» победу одержала украинская певица Джамала. Она спела песню о выселении крымских татар в 1944 году, чем вызвала ряд претензий в политизированности.