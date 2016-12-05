Нью-Дели, 5 декабря, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Индийская компания Team Indus в конце 2017 года году намерена отправить на Луну робота и планетоход. Стартап станет первым в истории Индии проектом, когда частная компания доставит на земной спутник космический аппарат, сообщает газета Tribune.

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Team Indus уже заключила договор о запуске ракеты-носителя с индийским национальным агентством космических исследований ISRO. Трехдневное окно для старта компании будет предоставлено с 28 декабря 2017 года. Посадка исследовательского аппарата на Луну должна состояться 26 январе 2018 года.

Доставка на Луну робота обойдется всего в $60 млн. Для сравнения — один орбитальный запуск SpaceX, входящий в число самых бюджетных в мире, обходится в $57 млн. Около $20 млн энтузиасты из Индии рассчитывают получить от университетов, заинтересованных в исследовании, а также от частных компаний. Остальную сумму должны предоставить спонсоры.

Первоначально команду Team Indus составляли пятеро ученых. В течение 5 последних лет число сотрудников компании выросло до 85 специалистов, некоторые из них ранее трудились в ISRO.