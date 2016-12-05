Ивантеевка, Московская область, 5 декабря, 2016, 13:44 — ИА Регнум.



TuendeBede Старый дом

Семь ветхих домов квартала 21 в подмосковной Ивантеевке обещают расселить в начале 2017 года с помощью привлечения частных инвестиций. Дом для переселенцев уже построен и сдан в эксплуатацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

По словам министра стройкомплекса Московской области Сергея Пахомова, 1017 жителей из 25 ветхих домов будут переселены по договору между администрацией городского округа и ООО «МегаСтрой Инвест». Общая расселяемая площадь этих домов составляет 12,6 тысяч кв.м.

«На сегодняшний день в рамках реализации данного договора за счет вложений инвестора «МегаСтрой Инвест» снесено 18 ветхих жилых домов общей площадью порядка 9 тысяч кв.м. Старое жилье сменили новостройки, в которых предоставлены современные квартиры 711 гражданам», — заявил министр, отметив, что в городском округе уже завершено строительство и сдан в эксплуатацию жилой дом, в который будут переселены жители оставшихся 7 ветхих домов.

«Мероприятия по расселению 7 ветхих домов в рамках договора о развитии застроенной территории части квартала 21 г. Ивантеевка застройщик планирует завершить в 1 квартале 2017 года», — заключил Пахомов.

Напомним, в октябре 2016 года власти области пересмотрели объемы расселения аварийного жилья. Программа ранее предполагала расселение около 210,5 тыс. кв. м опасного и аварийного жилья, однако была расширена до 223 тысяч. Как ранее сообщало ИА REGNUM, все жилые объекты, признанные аварийными и принимающие участие в новой программе расселения ветхого и аварийного жилья Московской области, будут расселены за три года вместо пяти — к 2018 году. На эти цели понадобится более 8 млрд рублей.