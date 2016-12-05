Москва, 5 декабря, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Представители Минкомсвязи РФ и Генпрокуратуры РФ проведут 8 декабря 2016 г. встречу, в рамках которой обсудят претензии надзорного ведомства к объему премии главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. Об этом, как передает RT, рассказал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

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«У нас с ними (с Генпрокураторой) очередное плановое рабочее совещание в четверг, — говорит Никифоров. — Мы будем обсуждать те замечания, которые они высказывали в целом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава «Почты России» Дмитрий Страшнов по итогам 2014 года получил премию в размере 95,4 млн рублей. Размер вознаграждения был рассчитан исходя из полученной за 12 месяцев чистой прибыли в размере 1,2 млрд рублей.

Однако по итогам прокурорской проверки установлено, что такую прибыль предприятие получило благодаря целевому финансированию из федерального бюджета, перекрывшему убытки.

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