Ставрополь, 5 декабря, 2016, 13:30 — ИА Регнум.



Пресс-служба губернатора Ставропольского края Вице-премьер Ставрополья по работе с федеральными депутатами и сенаторами Александр Бойков

В Ставропольском крае появилась новая должность — заместитель председателя правительства по работе с федеральными депутатами и сенаторами от региона. Нового зампреда представил на совещании в региональном правительстве губернатор края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Ставрополья.

По итогам выборов 18 сентября от Ставропольского края прошли в Госдуму РФ шесть депутатов от партии «Единая Россия». Это сопредседатель ОНФ ОльгаТимофеева и сопредседатель ставропольского регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексей Лавриненко, федеральный депутат Ольга Казакова, а также бывшие региональные законодатели Елена Бондаренко, Михаил Кузьмин и Александр Ищенко.

В Совете Федерации интересы региона представляют Михаил Афанасов от регионального правительства и экс-губернатор Ставрополья Валерий Гаевский от Думы края.

Четверо ставропольских депутатов заняли в комитетах Госдумы РФ руководящие посты. В связи с этим губернатор поставил перед правительством края задачу по выстраиванию постоянного взаимодействия между властью региона и федеральными депутатами от края для того, чтобы совместно отстаивать интересы края на федеральном уровне.

Губернатор также представил нового вице-премьера Ставропольского края по работе с депутатами. Это Александр Бойков, который большую часть трудовой биографии посвятил службе в органах внутренних дел РФ.

Последние восемь лет Александр Бойков занимал должность начальника краевого Управления Федеральной миграционной службы.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму РФ в единый день голосования, Тимофеева и Лавриненко прошли в парламент по Единому списку партии «ЕР», остальные депутаты набрали больше всего голосов на одномандатных округах.

Отметим также, что благодаря работе депутата от края Ольге Тимофеевой из федерального бюджета выделят 380 млн рублей на оборудование будущей новой поликлиники в Юго-Западном районе краевой столицы. Поликлиника еще достраивается. Ее планируется открыть в 2016 году.