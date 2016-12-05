Москва, 5 декабря, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Столичные предприниматели поборются за право торговать мясом и овощами в шести автомагазинах, сообщает 5 декабря пресс-служба департамента конкурентной политики города Москвы. В ведомстве также отметили, что предпринимателям предлагается побороться за автолавки со специализациями «Мясная гастрономия» и «Овощи, фрукты».

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1908

По условиям конкурса, площадь торгового объекта составит не более 15 квадратных метров, и должна быть оборудована системой ГЛОНАСС/GPS. Работать такие круглогодичные торговые точки будут ежедневно с 8:00 до 21:00. Срок договора на право аренды места под автолавку составит 5 лет. Стартовая цена аукциона за ежемесячную стоимость арендной платы варьируется от 29,9 тысячи до 37,4 тысячи рублей

Читайте также: «Бабушкин» бизнес у метро: в Москве создадут карту точек нелегальных продаж

А также: «Вопрос в цене»: власти Москвы предлагают новый формат уличной торговли

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти выставили на аукцион 100 тележек, площадью каждая по 2,5 квадратных метра, для торговли мороженым, выпечкой и горячими напитками. Все 36 выставленных на продажу лотов расположены в центральном округе Москвы. Смена форматов уличной торговли в Москве давно носит перманентный характер. Не успевают москвичи привыкнуть к облику одних объектов торговли, как им на смену уже спешат «новые формы». Также отметим, что, только вступив в должность, столичный градоначальник обещал в течение года решить проблему магазинов шаговой доступности с товарами повседневного спроса. И отчасти эта проблема была решена, в Москве стартовала третья волна сноса торгового самостроя.

Подробности читайте здесь: В Москве обещают не устраивать массового ночного сноса объектов самостроя

И здесь: Собянин не намерен полностью запрещать уличную торговлю