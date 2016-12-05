Воронеж, 5 декабря, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Воронежской области 5−6 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

geralt Снегопад

Согласно данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5−6 декабря на территории Воронежской области ожидается метель, на дорогах снежные заносы. Усиление западного ветра, местами порывы 15−20 м/с.

В МЧС предупреждают о повышении вероятности обрывов линий связи и электропередачи, обрушения слабоукрепленных конструкций, нарушений в системе ЖКХ, работе дорожно-коммунальных служб, работе транспорта, перебоев в работе аэропорта, ограничении пропускной способности на автодорогах, увеличения количества ДТП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря снегопад привел к девятибалльным пробкам в Воронеже. 2 декабря Воронеж от последствий снегопада убирала 141 единица техники. В субботу, 3 декабря, работали 120 снегоуборочных машин. 4 декабря с последствиями снегопада боролись 116 единиц техники. Всего со 2 по 5 декабря комбинатами благоустройства израсходовано почти 4 тыс. тонн песко-соляной смеси и вывезено 9,6 тыс. кубометров снега.