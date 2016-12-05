Санкт-Петербург, 5 декабря, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В петербургском парламенте собираются потребовать отставки министра культуры России Владимира Мединского после увольнения генерального директора Цирка Чинизелли (Санкт-Петербургского государственного Цирка на Фонтанке) Михаила Смородкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 5 декабря депутат Заксобрания от «Партии роста», председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник.

Mkrf.ru Цирк на Фонтанке

Как пояснили агентству в администрации цирка, Михаил Смородкин будет считаться уволенным с 6 декабря на основании приказа Министерства культуры. Причем известно об этом стало в последний день Культурного форума, проходившего в Петербурге, который посетил и министр Мединский.

«Это совершенно возмутительная история. Я с самим Смородкиным не знаком, контакт мы поддерживали с профсоюзом. Но вне зависимости от обстоятельств, я считаю, что это мой долг. Попытаюсь внести в повестку этот документ в среду», — пояснил Резник.

По словам депутата, Мединский отправил в отставку Смородкина, «противящегося рейдерскому захвату» Цирка на Фонтанке компанией «Росгосцирк».

Сам Смородкин ранее также подтвердил агентству ТАСС, что Мединский аргументировал кадровое решение тем, что гендиректор противился присоединению Цирка Чинизелли к федеральной структуре. Профсоюз также отмечал, что у Росгосцирка имеются многомиллионные долги, так что подобная реорганизация может нанести вред петербургскому цирку.

«Владимир Мединский проигнорировал мнение властей культурной столицы ‑ и парламента, и губернатора», — добавил Резник.

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Напомним, информация о том, что обновленный и реконструированный Цирк Чинизелли федеральные власти намерены присоединить к Росгосцирку, появилась еще в апреле 2015 года, когда учреждение покинул бывший художественный руководитель Вячеслав Полунин. Саму должность худрука упразднили, а все курировавшиеся Полуниным вопросы передали в компетенцию директора цирка Михаила Смородкина.

И парламент, и цирковая общественность просили вице-премьера Ольгу Голодец поспособствовать передаче Цирка Чинизелли в ведение Петербурга, чтобы сохранить самостоятельность этого старейшего учреждения культуры, и не отдавать его Росгосцирку. Губернатор Георгий Полтавченко также поддержал эту идею.

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Здание Цирка Чинизелли находится в федеральной собственности и является объектом культурного наследия. Работы по реставрации здания начались в июле 2014 года, завершены в ноябре 2015 года. За полтора года были усилены фундаменты, стены, кирпичная кладка сводов, отреставрированы фасады здания и купол, воссозданы исторические интерьеры, скульптуры и декор Царской ложи, живопись на барьере зрительного зала, проведен ремонт инженерных сетей, заменены кресла и покрытие манежа.