Нижний Новгород, 5 декабря, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Роспотребнадзор в очередной раз выявил многочисленные нарушения в организации питания в школах Нижегородской области.

Cenya Glova Школьная столовая

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, в школах на соблюдается санитарно-гигиенический режим содержания пищеблоков, нарушаются товарное соседства при хранении пищевых продуктов и правила личной гигиены сотрудников.

Кроме того, имели место случаи поставки пищевых продуктов в общеобразовательные учреждения без полного пакета сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность, с отсутствием маркировки.

Реализация продукции, которая не соответствовала требованиям действующего законодательства, была приостановлена.

Всего с начала учебного года по выявленным нарушениям при организации питания в образовательных учреждениях составлен 161 протокол, наложено штрафов на 523 тыс. рублей.

Особое внимание было уделено вопросу поставки в учебные заведения фальсифицированной молочной продукции. Подобных фактов в ходе проверок пока не выявлено.