Волгоград, 5 декабря, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В Волгоградской области предоставление детям-сиротам положенных по закону квартир идет с отставанием от плановых показателей. Так, по итогам 2015 года и первых шести месяц текущего года мероприятия программы «Жилище» финансировались на достаточно низком уровне — 23,6% от прогнозных расходов. При этом финансирование за счет средств федерального бюджета составило 58% от плана, областного бюджета — 50,2%, местного бюджета — 24,8%, внебюджетных источников - 2%. Такие данные ИА REGNUM озвучили в Контрольно-счетной палате региона 5 декабря.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Соответственно, не достигнуты и плановые значения этой госпрограммы. Речь идет, в частности, об обеспечении жильём детей-сирот. Из запланированных 19% граждан этой льготной категории, которым полагалось предоставить жилье, фактически новые квадратные метры получили только 14% детей-сирот.

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Под Волгоградом пустуют дома для детей-сирот

Как пояснили в КСП, невыполнение показателей обусловлено рядом причин. Помимо застройщиков, которые нарушали сроки ввода объектов в эксплуатацию, вина лежит и на самих чиновниках. Некоторые аукционы на приобретение жилых помещений не состоялись ввиду низкой стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленной Минстроем России для Волгоградской области, на фоне сложившихся среднерыночных цен.

Контролирующий орган выявил, что контрактные цены на приобретение 40 квартир для детей-сирот в Среднеахтубинском районе были более чем в 1,3 раза завышены по сравнению с имеющимися на рынке предложениями (26,3 тыс. рублей за 1 кв. метр вместо 19,3 тыс. рублей). Кроме того, в жилом комплексе отсутствовало уличное освещение и озеленение, а подъездные пути не благоустроены.

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Кроме того, выявлены и другие недостатки. При исполнении госконтрактов на строительство жилых домов в поселке Новостройка Палласовского района и в городе Жирновске изменялись состав, виды и объемы выполняемых работ. Причем одни дорожали, а другие дешевели до 50% от стоимости контракта. При этом обоснованность сметной стоимости не проверялась. Также Управление капитального строительства Волгоградской области не требовало от подрядчика устранить выявленные недостатки выполненных работ в уже построенных домах — трещины в стенах, отслоения керамической плитки, коррозию входных металлических дверей.

Специалисты КПС рекомендовали комитету строительства Волгоградской области определить строительство, в рамках которого начальная максимальная цена контракта должна определяться проектно-сметным методом, предполагающим впоследствии проверку достоверности сметной стоимости, как наиболее предпочтительный метод формирования специализированного жилищного фонда региона для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями.

Напомним, реализация программы обеспечения жильем детей-сирот в волгоградском регионе идет по нескольким направлениям: строительство жилья на основе типовых проектов, возведение домов блокированной застройки, а также приобретение квартир — как по договорам долевого участия в строительстве, так и на вторичном рынке.

В текущем году на реализацию программы по обеспечению жильем детей-сирот планируется направить почти 249 рублей — как из федерального, так и областного бюджетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошлый год постоянным и временным жильем в регионе были обеспечены 410 детей-сирот. Для этой категории граждан были построены девять домов блокированной застройки в Палласовском районе, начато строительство 11 коттеджей в Быковском районе, продолжилось возведение 18 домов в Жирновском и Даниловском районах.