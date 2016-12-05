Сыктывкар, 5 декабря, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Прокуратура Ухты в ходе мониторинга сети Интернет на сайте «Ухта24» выявила информацию, содержащую сведения о совершении преступления. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Коми.

Сайт прокуратуры Коми Контур головы Ленина в поселке

Так, в одной из публикаций от 21 ноября текущего года сообщалось, что с силуэта головы В.И.Ленина, установленного в поселке Ветлосян г. Ухты, окончательно пропали светодиодные осветительные линии. Сегменты установленного на общественных началах местным жителем светового оборудования стали пропадать с весны 2016 г. К осени конструкция окончательно потухла. Похищенными также оказались силовые кабели. Ущерб от преступления превысил 150 тыс. рублей.

Прокуратура г. Ухты направила материалы проверки в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. В минувший четверг следственный отдел ОМВД России по г. Ухте возбуждено уголовное дело по факту кражи имущества с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в», ч .2 ст. 158 УК РФ).