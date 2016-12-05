Тбилиси, 5 декабря, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Экспорт вина из Грузии в январе-ноябре текущего года превысил 45,6 млн бутылок (по 0,75 л), что на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

stux Вино

По информации Национального агентства вина Министерства сельского хозяйства Грузии, экспорт осуществлялся в 53 страны мира. В денежном выражении его объем за 11 месяцев достиг $104 млн, что на 17% выше показателя за январь-ноябрь прошлого года.

Самый низкий показатель экспорта по месяцам зафиксирован в январе, когда было вывезено немногим более 1,5 млн бутылок, а максимального показателя экспорт достиг в ноябре — около 6,7 млн бутылок.

В количественном отношении по экспорту грузинского вина лидирует Россия — более 24,9 млн бутылок, второе место занимает Украина — около 5,2 млн, на третье вышел Китай — около 4,9 млн бутылок.

По темпам роста экспорта на первое место вышел Китай — 128%, за ним следуют Украина — 78%, Белоруссия — 62%, Россия — 48%, Польша — 47%, Эстония — 37%, Канада — 30%, США — 27%.

Экспорт грузинского бренди за 11 месяцев текущего года вырос на 37% и превысил 8,95 млн бутылок (по 0,5л). Всего в 17 стран мира экспортировано бренди стоимостью $20,14 млн, что на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В целом доходы Грузии от экспорта алкогольной продукции достигли $175,2 млн, что на 31% выше показателя за январь-ноябрь 2015 года.