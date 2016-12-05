Нижний Новгород, 5 декабря, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде два местных жителя погибли, решив устроить дрифт на льду пруда в Московском районе города, сообщает СК РФ.

МЧС РФ Провалившаяся машина полностью ушла под лед

Днем 4 декабря на ул. Народная двое мужчин на автомобиле «Нива-Шевроле» выехали на лед пруда. Лед не выдержал тяжести автомобиля и машина провалилась.

Выбраться из машины мужчины не успели.

Прибывшие на место спасатели извлекли из воды тела погибших. По предварительной версии мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту их гибели доследственная проверка.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, толщина льда на пруду составляет не более 7 см и с трудом выдерживает вес человека. Глубина в том месте, где произошла трагедия, составляет около 6 метров, дно покрыто толстым, до 1 метра, слоем ила.