Воронеж, 5 декабря, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Воронежское предприятие по переработке вторсырья ООО «Эколайнер» грозит приостановка работы на 90 суток. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области, специалисты проверили обращение ООО «Левобережные очистные сооружения» на загрязнение «Эколайнером» почвы.

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«В процессе выезда факт сброса сточных вод подтвердился и зафиксирован фотографически. Сброс осуществлялся из пожарных рукавов, выведенных из отверстия ограждения земельного участка ООО «ЭкоЛайнер» на сопредельную площадку ООО «ЛОС», минуя систему очистных сооружений», — подтвердили в департаменте.

По итогам лабораторных исследований выяснилось, что сточные воды, которые сбрасывало предприятие, содержат медь, цинк, марганец, железо, свинец, жиры, нефтепродукты.

Департаментом в отношении ООО «ЭкоЛайнер» возбуждено административное расследование по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ — порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами. Предприятию грозит штраф от 40 до 80 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе руководство ООО «Левобережные очистные сооружения» распространило сообщение о загрязнении трех гектаров земли на территории предприятия сточными водами «Эколайнер». На самом «Эколайнере» журналистов заверили, что отходы не являются токсичными, а обвинения объяснили «намеренным доведением предприятия до банкротства».