Москва, 5 декабря, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Эксперты из РФ и США намерены разработать план вывода всех боевиков из Алеппо, тогда как планирующаяся к обсуждению резолюция Совбеза ООН по Алеппо подрывает этот план действий. Об этом 5 декабря в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Как мы объявили 3 декабря, сейчас по предложению США в Женеве начинается работа экспертов РФ и США по Алеппо. Цель — полный вывод боевиков из восточной части Алеппо, в пользу чего выступает РФ. В ходе консультаций будут согласовываться конкретные маршруты и сроки выхода всех боевиков, и как только сроки и маршруты будут согласованы, вступит в силу режим прекращения огня для эвакуации. Если взаимодействие даст результаты, то тем самым проблема Восточного Алеппо решится эффективно, обеспечив освобождения от боевиков, обеспечив безопасность граждан, поставки гуманитарной помощи и нормализацию жизни», — сказал Лавров.

По его словам, в этих условиях ставить на голосование проект «было бы контрпродуктивным, потому что шло бы вразрез с работой РФ и США»: «В этом проекте речь идёт совсем не об уходе боевиков, а о немедленном прекращении огня, причём к боевикам не предъявляется никаких требований. У нас отсутствуют сомнения, учитывая опыт предыдущих пауз, что 10-дневная передышка, которую боевикам так щедро хотели бы предоставить энтузиасты резолюции, даст возможность для укрепления и перегруппировки боевиков».

Лавров подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН подрывает усилия РФ и США: «Резолюция — провокационный шаг, подрывающий усилия США и РФ. Если те, кого больше заботит сохранение боевиков Алеппо, решатся поставить проект на голосование, мы будем исходить из изложенной выше позиции».

Напомним, проект резолюции СБ ООН по Алеппо предусматривает, что «все стороны сирийского конфликта должны незамедлительно прекратить любые атаки в городе Алеппо для срочного доступа гуманитарной помощи». Проект резолюции, подготовленной Египтом, Новой Зеландией и Испанией, также предусматривает 10-дневный режим тишины в Алеппо.