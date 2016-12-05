Пномпень, 5 декабря, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Компания Coca-Cola запустила новый завод стоимостью $100 млн в городе Пномпень, столице Камбоджи, сообщает 5 декабря Reuters.

PIX1861 Coca-Cola

Завод занимает площадь в 12 гектаров земли и находится на окраине города. Созданы 817 новых рабочих мест, электропитание завода будет обеспечиваться за счет солнечной энергии, сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

Напомним, компания Coca-Cola начала свою деятельность в стране в 1993 году. Новый завод, расположенный в особой экономической зоне города Пномпень (PPSEZ), является частью плана по расширению производственных мощностей в Камбодже.