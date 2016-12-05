Москва, 5 декабря, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Количество официально зарегистрированных безработных граждан в России составляет 849,6 тыс. человек. За неделю, завершившуюся 30 ноября, число безработных увеличилось на 4,6 тыс. или 0,6%, сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты.

Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

Отмечается, что в течение указанного периода рост безработицы был отмечен в 70 регионах России. При этом в 21 субъекте РФ он составляет свыше 2%. Речь идет, в частности, об Омской, Сахалинской, Курганской, Амурской областях, республиках Крым, Коми, Марий Эл. Уменьшение числа официальных безработных наблюдается в 13 субъектах РФ, включая Ингушетию, Туву, Татарию, Дагестан и Чувашию.

Что касается работников, находившихся в простое по инициативе администрации, трудившихся неполное рабочее время или тех, кто ушел в отпуск по соглашению сторон, то их число на 30 ноября составило 260,48 тыс. человек. Число вакансий, о которых работодатели сообщили в службы занятости, насчитывает 1,3 млн единиц.