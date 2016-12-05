Лондон, 5 декабря, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В 2017 году потребуется рекордная сумма в размере $22 млрд 200 млн в рамках оказания гуманитарной помощи почти 93 млн людей, заявили представители ООН, сообщает 5 декабря Thomson Reuters Foundation.

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Более половины средств будут направлены для оказания помощи людям, оказавшимся в условиях кризиса в Сирии, Йемене, Ираке и Южном Судане, говорится в заявлении управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Учитывая все возрастающими гуманитарные потребностями, к сожалению, приходится констатировать разрыв между тем, что должно быть сделано, чтобы защитить людей и теми, средствами, которыми располагают гуманитарные организации. Этот разрыв продолжает увеличиваться», — сказал заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен.

Напомним, в 2011 году для осуществления гуманитарных операций УКГВ располагало суммой в $7,9 млрд. За последние годы фонд УКГВ увеличился почти в три раза. В 2016 году представители УКГВ заявили, что необходимый объем средств должен составить $22 млрд 100 млн. К 30 ноября в фонд УКГВ поступил только 51% от требуемой суммы.