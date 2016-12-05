Архангельск, 5 декабря, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на своей официальной странице в социальной сети написал о своем видении ситуации, которая сложилась с архангельским «Водоканалом». Речь идет о необходимом поднятии тарифов на воду, чтобы исправить плачевную ситуацию на предприятии. Глава региона попытался объяснить свою позицию по этому вопросу, но его не поняли.

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«Необходимость модернизации системы водоснабжения Архангельска не вызывает сомнений — достаточно вспомнить череду аварий на водопроводах в областном центре. Собственно, перебои с водоснабжением, проблемы с водоотведением стали привычными, таким обыденным делом. И не только в Архангельске, кстати. В целом ряде муниципальных образований области проблема качества воды стоит очень остро, — написал Игорь Орлов. — При этом эксперты уверены: решение, выбранное для Архангельска, может стать модельным. Полученный в ходе модернизации архангельских сетей опыт можно будет тиражировать, распространять по другим муниципальным образованиям.

Но вот насколько приемлемо решение, предложенное архангельскими депутатами, — вопрос пока открытый. Сейчас областные специалисты тщательно изучают этот вариант. Откровенно говоря, мне такой прямолинейный, лобовой вариант не импонирует: рост тарифов, причем достаточно серьезный, должен сопровождаться столь же серьезным ростом качества предоставляемой услуги. Но готов ли это гарантировать архангельский «Водоканал»?

Думаю, в итоге мы примем сбалансированное решение. Очевидно, что смягчению роста тарифов поможет и серьезная сумма — более 300 миллионов, которая заложена в областном бюджете на реконструкцию сетей архангельского «Водоканала».

Тем не менее надо откровенно сказать: без помощи, без поддержки архангелогородцев «Водоканалу» не обойтись. Это наш общий интерес — спасти предприятие от банкротства, подставить плечо и помочь пройти сложный период. Ведь в конечном итоге нам всем нужна чистая и качественная вода».

Эти слова вызвали бурную реакцию среди жителей Архангельска, которые оказались не готовы поддерживать МУП.

«Рост тарифов явно не будет способствовать изменению ситуации в «Водоканале» и почему решать надо за счет населения?» — комментирует Елена Нездвецкая.

«Люди и без того устали от инфляции и другой финансовой незащищённости. Зачем в это непростое время ещё больше нагнетать обстановку? Люди уезжают с севера сотнями — поедут тысячами. Если в этом состоит задача действий современной власти — у меня больше нет вопросов, — написал Николай Корнеевич под постом губернатора. — И если в Вашем обращении звучат следующие слова: «Это НАШ ОБЩИЙ интерес — спасти предприятие от банкротства, подставить плечо и помочь пройти сложный период. Ведь в конечном итоге НАМ ВСЕМ нужна чистая и качественная вода» — позвольте узнать — как Вы ЛИЧНО и как администрация города и депутаты гордумы ЛИЧНО намерены участвовать в оплате этих работ? Если и соглашаться с таким предложением — то лишь в прямом соотношении с уровнем личных доходов. Иначе это предложение звучит как издевательство».

Напомним, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Архангельской городской думы приняли обращение к губернатору о том, что тарифы на воду в городе необходимо поднять примерно в два раза. Эти деньги должны пойти на ремонт ветхих и аварийных сетей, износ которых составляет больше 7%, а потери воды, по заявлению руководства МУПа, составляют больше 50%.

Действительно, столица Поморья давно мучается от многочисленных аварий на сетях водоснабжения. «Водоканалу» несколько раз выдавались большие кредитные средства, а в последнее время пошли разговоры о том, что МУП необходимо продать.

«В сегодняшней ситуации без серьёзного повышения тарифов не обойтись. Вопрос в другом: кто должен компенсировать запредельное повышение стоимости воды? Единороссы считают, что оплачивать ошибки бывшего менеджмента «Водоканала», бывшего руководства города и области должны простые потребители — горожане, и предлагают перенести практически полностью всё запредельное повышение тарифов на плечи людей, потребителей коммунальных услуг. Я считаю, что это неверно. Более того, это незаконно, — подчеркивает депутат городской думы Архангельска (КПРФ) Александр Гревцов. — Есть другой, законный и справедливый, вариант решения проблемы».

По мнению Гревцова, агентство по тарифам и ценам должно установить для «Водоканала» два тарифа. Первый — тариф для населения, он должен соответствовать сегодняшнему уровню платежей граждан, это та сумма, которую должны платить граждане «за воду». Второй — это экономически обоснованный тариф, он будет значительно выше тарифа для населения, в нём будут учтены расходы предприятия на обеспечение потребителей водой, обеспечение водоотведения, модернизацию и реконструкцию водопроводно-канализационной инфраструктуры. «При этом разницу между тарифом для населения и экономически обоснованным тарифом будет необходимо выплачивать из областного бюджета. Думаю, что из суммы в 21 миллиард рублей, которые собирают горожане и предприятия города в виде налогов в различные уровни бюджетов, изыскать дополнительно 500 миллионов рублей — вполне реальная задача, — продолжает Александр Гревцов. — Такой вариант решения будет выгоден как жителям города, так и самому «Водоканалу». Для жителей будет обеспечен более-менее адекватный уровень тарифов «на воду», а предприятие будет гарантированно получать дополнительную выручку, за счёт которой можно будет рассчитываться с кредиторами, а также заключать с ними мировые соглашения. Соответственно, это даст возможность привлечь концессионера, который будет заниматься развитием предприятия, модернизацией инфраструктуры предприятия».