Москва, 5 декабря, 2016, 12:24 — ИА Регнум. В Москве из-за пожара прошла эвакуация из Дипломатической академии МИД РФ, сообщают «Вести».

ulrikebohr570 Огонь

Инцидент произошел в здании на улице Остоженка. По предварительным данным, причиной задымления стало возгорание в электрощитке, который находится в столовой образовательного помещения.

Возгорание потушено, пострадавших нет. В настоящее время здание проветривается от задымления. Причины пожара уточняются.