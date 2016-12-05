Минск, 5 декабря, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на начало самого активного диалога с Польшей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Белоруссии, об этом глава страны заявил сегодня, 5 декабря, в ходе переговоров с маршалом Сената Польши Станиславом Карчевским.

Пресс-служба президента Белоруссии

«История не должна меняться под политику и политических деятелей. Историю нельзя менять под конъюнктуру событий. И наша главная задача — максимально точно ее знать и действовать так, чтобы в наш адрес потом не сказали, что мы не учитываем историческое прошлое и уроки истории», — заявил Лукашенко.

«Очень надеюсь и почти уверен, что ваш визит в Белоруссию будет началом самого активного диалога между нашими странами, — сказал Лукашенко. — При всех интересах Польши и Белоруссии, согласитесь, делить нам нечего. Мы всегда жили в дружбе и согласии. У нас очень близкая, а порой общая история. И поскольку порой возникают вопросы со стороны Польши, может быть, у нас у части населения, в отношении нашей общей истории, я Вас хочу заверить, что мы всегда будем открыты. Мы готовы отвечать всегда на вопросы и запросы польской стороны».

Глава Белоруссии констатировал активизацию политического диалога между Минском и Варшавой, дополняющий высокий уровень торгово-экономических отношений. «Но это абсолютно не соответствует нашим возможностям. Думаю, что нам здесь есть над чем работать. Вы абсолютно можете рассчитывать на то, что закрытых тем и сфер в наших отношениях быть не может. Мы всегда будем открыты, готовы обсуждать любую проблему», — заверил Лукашенко главу польского Сената.

«Без народной дипломатии, без парламентского измерения в современном мире очень трудно выстраивать и политические, и экономические отношения. Поэтому Ваш визит еще важен и потому, что он будет способствовать нормализации наших отношений и выходу на высокий уровень сотрудничества», — считает президент.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний визит главы верхней палаты парламента Польши проходит в условиях продолжающегося второй год стремительного сближения Минска и Варшавы. Официальная Варшава не признала формирование Национального собрания Белоруссии в 1996 году на базе части депутатского корпуса Верховного совета Белоруссии по результатам всенародного референдума, поддерживала национал-радикалов в Белоруссии и финансировала их деятельность на территории Польши, включая расходование средств польских налогоплательщиков на организацию специального телеканала и других электронных СМИ.

Также напомним, Александр Лукашенко неоднократно заявлял о территориальных претензиях Польши к Белоруссии. Так, 14 ноября 2014 года на совещании в Гродно он уделил особое внимание этноконфессиональной обстановке в западном регионе, где проживает самое больше в республике большое количество поляков и католиков, заявив: соседняя Польша рассматривает приграничную Гродненскую область в контексте своих реваншистских планов, но не дождётся этого, так как накануне соответствующую задачу получил КГБ.

Визит главы польского Сената в Минск стал продолжением серии визитов на высоком уровне, предваряющих визиты на высшем уровне. Карчевский в Минске проведёт переговоры с руководством Нацсобрания и Академии наук, студентами и преподавателямси филфака БГУ, учителями польских школ (русских школ в Белоруссии нет ни одной), чиновниками разного уровня, представителями прозападной оппозиции, руководством Католической церкви и польской диаспоры. В частности, он встретится с активом «неофициального» Союза поляков, признаваемого Варшавой и долгое время не признаваемого Минюстом Белоруссии.

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