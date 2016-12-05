Калуга, 5 декабря, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, видимо, войдет в историю региона как «губернатор невыполненных обещаний», считает почетный работник образования РФ, заслуженный работник муниципального образования города Калуги и депутат городской думы Калуги 1990−2004 годов Виктор Комиссаров. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в Администрации президента готовят список регионов, в которых могут сменить губернаторов.

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Он обратил внимание, что Артамонов находится у руля региона уже 16 лет. Первый раз он избирался губернатором в 2000 году, а последние выборы главы области состоялись в сентябре 2015 года. В этом временном промежутке руководить Калужской областью Артамонова еще раз назначал президент РФ.

«Хорошо помню одну из первых встреч кандидата на должность губернатора области Артамонова с учителями в октябре 2000 года. Одетый в черную водолазку под горло, будущий губернатор с энтузиазмом обещал калужскому учительству строить школы, изменить ситуацию в образовании региона и, прежде всего, вернуть уважение к учительскому труду и конкретно к каждому учителю. Впрочем, в дальнейшем откровенных встреч Артамонова с педагогами становилось все меньше. А вот обещаний, увы, все больше. Среди них: «обязательно построим в Калуге Дворец спорта», «пересажу чиновников области на общественный транспорт», «в области построим 9 школ», «сохраним Дом культуры «Строитель» для детей», «разберемся, есть ли нарушения закона при лишении аккредитации школы имени А. С. Пушкина», «восстановим исторический облик Калуги» и так далее. К сожалению, ни одно из этих обещаний за 16 лет так и не было выполнено», — подчеркнул Комиссаров.

Впрочем, за эти годы случалось всякое. Считается, что Калужская область вошла в число самых передовых и продвинутых регионов. При этом калужские чиновники нередко говорили о том, что была дана команда профильным министерствам в «обязательном» порядке участвовать во всех значимых федеральных конкурсах и «обеспечить» при этом призовые места и наличие победителей. Для выполнения этих задач губернатора выделялись все ресурсы, прежде всего, не жалели расходов и затрат на освещение его личной «уникальной и передовой» деятельности в СМИ. Так, по частоте упоминаний глава Калужского региона занимал все эти годы ведущие позиции. При этом почему-то в стороне оставался анализ, а как же на самом деле выполняются все громкие заявления губернатора? А именно об этом стоит поговорить. Особенно в свете Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 1 декабря 2016 года.

«Хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми — идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни», — сказал Владимир Путин.

Между тем, по мнению Виктора Комиссарова, в областном центре имеются огромные проблемы с сохранением исторического облика Калуги. Безжалостно, не считаясь с общественным мнением, уничтожаются уникальные памятники, позволявшие еще в недавнем прошлом называть Калугу «малым Санкт-Петербургом». Несмотря на возражения общественности, письма, митинги и пикеты, был варварски изменен классический облик флигеля знаменитой усадьбы Яновских на старинной калужской улице Воскресенской ради размещения в здании министерства экономического развития Калужской области. Ни просьбы, ни даже пикет калужских краеведов не спасли в областном центре старинного дома купцов Костроминых с образцом деревянной калужской городской резьбы XIX века.

«Каждый калужанин знает об удивительной красоты здании — доме купца Цыпулина в Калуге. Публичные обещания губернатора Артамонова о необходимости принятия своевременных мер по сохранению уникального культурного памятника — деревянного дома с кирпичным цоколем, оградой и воротами, отнесённого к выявленным объектам культурного наследия, и его превращении в музейный комплекс с размещением в нем экспозиции из запасников других калужских музеев, так и остались пустыми, ничего не значащими словами», — считает Комиссаров.

Следующий, 2017 год, объявлен президентом РФ Годом экологии. В послании Владимир Путин поручил «правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Алтай». Для Калуги таким символом, зелеными легкими города, является старинный городской бор. 400 лет находится рядом с Калугой этот уникальный лесной массив — ныне памятник федерального значения. По преданию, он был подарен калужанам Екатериной II за чудесное спасение от разбойников. Сегодня бор в своем массиве гибнет из-за плохого ухода. Часть его выведена из охраняемого статуса ввиду необходимости строительства объездной дороги вокруг Калуги. Хотя иметь свой дом губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предпочитает именно на этой огромной территории федерального заповедника. 2,5 гектара Калужского бора находятся у Артамонова в аренде, а еще 5 гектаров он использует бесплатно — бессрочный сервитут для обеспечения проезда. Кстати, в перечне объектов недвижимости, которой владеет губернатор Анатолий Артамонов, произошли значительные изменения. Площадь его дома увеличилась в полтора раза — с 263,8 кв м до 442,6 и, как сказано в декларации, «площадь ранее находящегося в собственности дома увеличена в результате реконструкции».

«И еще. Демонстративно невыполненным оказалось публичное обещание губернатора Анатолия Артамонова, сделанное им на сессии Законодательного собрания области в ответ на обращение ряда парламентских фракций, усомнившихся в объективности лишения аккредитации одной из старейших школ области — школы имени А. С. Пушкина. Тогда губернатор обещал лично разобраться и, в случае, если будут выявлены нарушения законодательства — наказать виновных чиновников, а незаконно уволенного директора школы восстановить в должности. Министерство образования РФ и Рособрнадзор в ходе проверки выявили грубейшие нарушения законодательства чиновниками областной администрации, которые, вопреки обещаниям губернатора, благополучно остались при своих должностях, а губернатор в очередной раз не сдержал данного слова», — отметил Комиссаров.

Последние широко известные события в Калуге, связанные с ситуацией вокруг Центрального рынка на улице Кирова, всколыхнули весь город. Еще в апреле 2013 года на одном из совещаний губернатор Анатолий Артамонов заявил, что Центральный рынок в Калуге нужно снести, а на его месте устроить парк. Впрочем, к осуществлению этой задачи, поставленной губернатором, по каким-то причинам чиновники приступили только через три года. Сегодня людей в Калуге никто из чиновничьей и депутатской братии не хочет слушать и услышать. Требования и просьбы торгующих на рынке предпринимателей о проведении публичных слушаний и референдума о судьбе Центрального рынка игнорируются. В итоге в канун новогодних праздников вещевой рынок практически демонтирован, а тысячи калужан остались без работы.

«Обещания, которые можно не выполнять. Слово, которое ничего не значит. Ответственность, которая никогда не наступит. Такой принцип власти сложился в Калужской области при губернаторе Анатолии Артамонове, который очень любит, когда его называют крепким хозяйственником и хозяином Земли Калужской. Вот только хозяином своего слова и обещаний перед своими земляками Анатолий Дмитриевич, видимо, считает быть не обязанным. Недаром говорится в русской пословице: «На словах, что на гуслях, а на деле, что на балалайке», — подытожил Виктор Комиссаров.

Напомним, Калуга имеет богатую губернаторскую историю. Был в этом старинном городе и Дмитрий Ардалионович Лопухин, вошедший в историю как один из самых известных коррупционеров России начала XIX века. Дело его расследовал специально отправленный в Калугу поэт Гавриил Державин. Николай Васильевич Жуковский, по словам современников, «крал в четыре руки» вместе со своей женой, председательствующей в женском благотворительном комитете». Были и заядлые картежники. Да и пустомель хватало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Администрации президента России готовят список регионов, где сменят губернаторов. Так, Управление внутренней политики вплотную занимается изучением ситуации в российских регионах и в ближайшее время представит на рассмотрение президенту ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка— регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения». Разновидностей ситуаций, когда необходима смена главы региона, всего три: плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона и утрата доверия.