Бишкек, 5 декабря, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Президент Алмазбек Атамбаев отдал распоряжение о выделении 2 млн сомов (около 1,86 млн рублей) на закупку вакцины против гриппа в связи с резким ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Киргизии.

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Эти прививки получат граждане, входящие в группу риска: беременные, дети с ослабленным здоровьем, пожилые люди с хроническими заболеваниями, медицинские работники, а также постояльцы домов престарелых и воспитанники детских домов.

Отмечается, что в настоящее время в Республиканской клинической инфекционной больнице Киргизии госпитализированы 299 больных с острыми респираторными вирусными инфекциями. Из них 12 сейчас находятся в реанимации, в том числе 10 детей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее, мэрия столицы Киргизии объявила карантин по гриппу во всех муниципальных школах Бишкека на период с 5 по 12 декабря 2016 года. Также по этой причине были временно закрыты 16 общеобразовательных учреждений в других регионах республики.