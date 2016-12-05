Москва, 5 декабря, 2016, 12:01 — ИА Регнум. 84% жителей России уверены в том, что должны зарабатывать больше, в том числе 25% уже обращались к руководству с этим вопросом, 33% планируют подобную беседу, а 26% говорят, что прибавки достойны, но просить ее не будут. Лишь 4% работников уверены, что их зарплата соответствует затраченным усилиям. 12% затруднились с ответом. Таковы данные опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Александр Дейнека. Кузнецы (фрагмент). 1957

Больше всего тех, кто решился на разговор о прибавке, среди граждан 25−34 лет и респондентов с зарплатой от 45 тыс. руб. в месяц (28 и 29% соответственно). Молодежь чаще говорила о том, что планирует беседу с руководством (34%). Среди представителей старшего поколения больше всего респондентов, которые считают, что достойны повышения, но просить прибавки отказываются (34%).

Комментируя свой отказ просить прибавку, каждый пятый опрошенный утверждал, что в его компании подобные беседы бесполезны. 19% говорят, что им проще уволиться, чем решиться на серьезный разговор с руководством. 16% не просят прибавку, так как считают, что у их работодателей сейчас не лучшие времена. 9% считают, что инициатива в вопросе повышения зарплаты должна исходить исключительно от начальства.

У бюджетников возможность повышения заработка ограничена жесткими тарифными ставками (7%). Столько же респондентов (7%) не просят прибавки, т.к. считают, что это унизительно и стыдно. 24% назвали другие причины своего бездействия: лень, боязнь испортить отношения с руководством, отсутствие достижений и прочее.

Опрос проведен 14—24 октября 2016 года в 429 населенных пунктах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население страны старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: 2500 респондентов.