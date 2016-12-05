Курск, 5 декабря, 2016, 12:01 — ИА Регнум. В Курской области до конца года 2016 года заменят 16 лифтов в многоквартирных домах, откроют после реконструкции Центр сопровождения замещающих семей сдадут в эксплуатацию комплекс курчатовского Дома культуры и откроют школу в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

(сс) kaisender Лифт

За 2016 год заменено 10 лифтов в городе Железногорске и городе Курчатове. К новому году планируется заменить еще 16 лифтов: девять — в областном центре, семь — в Железногорске. В рамках программы капремонта в 2015 году было капитально отремонтировано 105 лифтов в 28 многоквартирных домах Курска, а на сэкономленные благодаря конкурсам деньги обновили еще 10 лифтов. В этап программы 2016 года включено 385 домов, 280 из которых — в областном центре. Причем в 35 домах капремонт перенесли на 2017 год из-за наступления холодов.

Кроме капитального ремонта в регионе до конца года запланирован ввод в эксплуатацию ряда социальных объектов: Центра сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пристройки к Госархиву и новой школы Курске, а также второго пускового комплекса курчатовского Дома культуры.

На реконструкцию Центра сопровождения замещающих семей из областного бюджета было израсходовано почти 27 млн рублей. Там будет кабинет лечебной физкультуры, сенсорная комната, комнаты БОС коррекции и психологической разгрузки, логопункт, отделение постинтернатного сопровождения, блок административных помещений, зал заседаний. На территории центра размещены площадка для игр детей, площадка для отдыха взрослых, парковка и летняя эстрада для проведения массовых мероприятий. Второй пусковой комплекс курчатовского Дома культуры будет оснащен библиотекой и кинозалом. На строительство за два года ушло более 62 млн рублей. На строительство пристройки к зданию Государственного архива в Курске из областного бюджета ушло 33,9 млн рублей. Там будут размещать архивные материалы и обслуживать посетителей. Общая вместимость архива — более 144 тысяч единиц хранения. Также к новому году откроется школа на проспекте Победы на 800 мест в областном центре, где в одну смену будут учиться 33 класса.