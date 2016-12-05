Иркутск, 5 декабря, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Почти убежден, что в случае, если регионы действительно будут подвергнуты ранжированию, о котором сообщает источник в администрации президента, Иркутская область попадет если не в число регионов, в которых «точно нет необходимости менять губернатора», то в регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения». Об этом в интервью ИА REGNUM сказал доцент исторического факультета Иркутского государственного университета Сергей Шмидт.

Irkobl.ru Сергей Левченко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов

«Причин тому несколько, — продолжает эксперт. — Во-первых, мне кажется, что оценка губернаторов со стороны работников администрации президента во многом будет опираться на критерий, который источник не включил в свой список «разновидностей ситуации». Критерий примерно такой — насколько глава региона способен подготовить регион к президентским выборам в марте 2018 года? Иначе говоря, привести регион к высокой явке избирателей и к убедительному результату Владимира Путина или его преемника. Мне сдается, что Сергей Левченко на прошедших думских выборах продемонстрировал Кремлю полную свою лояльность и даже полезность в этом смысле. Напомню, что в Иркутской области и даже в традиционно протестном областном центре «Единая Россия» победила КПРФ, которая, кстати, пыталась активно использовать бренд «народного губернатора-коммуниста», а в трех округах из четырех КПРФ вполне очевидно отказалась от серьезной борьбы с кандидатами-единороссами и, разумеется, выборы в этих округах проиграла».

«Во-вторых, администрация Иркутской области избрала вполне «застойный» стиль управления. Она не совершает вообще никаких активных управленческих действий, область в каком-то смысле погрузилась в спячку. Администрация реагирует на ситуационные вызовы, кстати, реагирует более или менее успешно, но никакими долгосрочными проектами не занимается, да и намерений таких не выказывает. В каком-то смысле это правильно: нет деятельности — нет и проблем. Левченко не создает проблем ни себе, ни федеральной власти. В-третьих, в более чем годичной работе губернатора Левченко не обнаружилось вообще ничего «коммунистического». Даже декоративного усиления социальной политики, например, не произошло, — говорит Шмидт. — Это, конечно, должно создавать определенный диссонанс в головах кадрового электората КПРФ, но одновременно это демонстрирует абсолютно «системную», лояльную по отношению к Кремлю ориентацию губернатора».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Конфликт главы Приангарья с мэрами — жирный минус для самого губернатора»

«Резюмирую. Если на федеральном уровне не появятся серьезные интересанты смены губернатора Левченко (крупные корпорации вроде «Ростеха»), губернатору и окружению, на которое он опирается и которое в первую очередь заинтересовано в том, чтобы он оставался губернатором, ничего серьезного не угрожает. Левченко, скорее всего, просто будут давать понять, что незаменимым он не является, но менять его не станут. Просто в его смене нет для Кремля никакого прагматического смысла», — считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сибирские губернаторы: кому грозит досрочная отставка

С ним согласен политолог Анатолий Савостин, который отнес Иркутскую область к числу регионов, где вопрос о необходимости смены губернатора не имеет очевидного решения. «В области есть определенные проблемы, в том числе во взаимоотношениях между уровнями власти, между элитами, в том числе бизнес-элитами. Здесь непривычно для нынешних времен высока активность оппонирования региональным властям, однако Кремлю скорее выгодно держать Левченко на губернаторском посту», — считает политолог.

Отметим, что незадолго до выборов депутатов Госдумы в Иркутской области циркулировали слухи о возможной отставке Левченко, и связывали ее в частности с демаршем, устроенным мэрами ряда крупных городов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иркутский бунт: главы территорий отказались обсуждать повестку губернатора

Слухи были настолько устойчивыми, что губернатор был вынужден публично их опровергать. «Слухи, используемые в предвыборных кампаниях, — это черные технологии, которые используют представители разных партий и разных кандидатов. Я считаю, что наши люди — жители Иркутской области, к какой бы партии они не относились, умеют отличать правду от лжи», — сказал тогда Левченко.

Справка ИА REGNUM

63-летний Сергей Левченко стал первым в России после возврата всенародных выборов глав регионов губернатором-коммунистом. В 2015 году он вышел во второй тур с действовавшем на тот момент главой региона Сергеем Ерощенко и в итоге одержал победу, получив 56,3% голосов избирателей. Полномочия на посту губернатора истекают 2020 году.

Левченко с 1993 года является лидером коммунистов Иркутской области, с 2007 по 2015 годы — депутат Госдумы.

Иркутская область — один из самых крупных регионов страны (4-е место по площади), ее населяют 2,4 млн человек. Валовый региональный продукт, по данным 2014 года, 907 млрд рублей. Основные отрасли хозяйства — лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, машиностроение, энергетика.