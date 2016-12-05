Москва, 5 декабря, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Джефф Монсон в своем видео-проекте «Монсон» продемонстрировал наглядно, кто в действительности проводит милитаристскую политику, за которую часто критикуют Россию.

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В своих видео он сравнил некоторые факты, в частности количество военных баз. За границей у России 20 военных баз, в то время как у США — 700. «Поразительный контраст. Так кто там наращивает военную мощь?» — спрашивает Монсон.

Спортсмен привел в ролике и расположение военных объектов России и США. Так, вокруг границ России на схематичной карте появляется целый ряд американских баз, тогда как на границах США нет ни одной российской базы.

«Вообще-то у России нет военных баз рядом с границами США», — заключил боец. Он сравнил военные расходы двух стран. В 2015 году Россия потратила на оборону $50 млрд, а США — почти $600 млрд. Разница, по его мнению, довольно очевидная. Монсон попросил зрителей самим сделать вывод о том, кто на самом деле готовится к войне.

Ранее гражданин США Джефф Монсон получил гражданство России и Луганской Народной Республики.