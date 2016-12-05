Ханты-Мансийск, 5 декабря, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В Югре следователи и сотрудники полиции устанавливают причины ДТП, которое унесло жизни 12 человек (в том числе 10 детей), а ещё более 20 пассажиров отправило на больничные койки. Три человека уже задержаны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Frank Morales R Траурная свеча

Кровь на снегу

Трагедия произошла 4 декабря около 16:00 по местному времени. По трассе «Ханты-Мансийск — Тюмень» с соревнований домой, в Нефтеюганск, возвращались воспитанники детской спортивной школы «Сибиряк», участники команды по спортивной акробатике. Дорога была непростая. С утра шёл обильный снег, трассу замело. Но, как сообщают в региональном управлении СКР, водитель автобуса не учёл сложные метеоусловия и неправильно выбрал скоростной режим. Всё вместе и привело к катастрофе. В 31 километре от Ханты-Мансийска водитель автобуса «Кароса» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он задел автомобиль «Вольво» с полуприцепом, и столкнулся с автомашиной «Скания». По данным ГИБДД, вслед за автобусом ехал автомобиль «Лада приора». Его водитель пытался уйти от столкновения и выехал в кювет.

В результате трагедии 12 человек, в том числе, 10 детей, погибли. Всего, с учётом них, в ДТП пострадали 34 человека. Из них 30 — те, кто находились в автобусе. Также травмы получили водители обоих грузовых автомобилей и водитель и пассажир легковой машины. 17 человек (12 детей и пятеро взрослых) находятся в окружной больнице Югры. Их состояние тяжёлое и крайне тяжёлое.

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Первые задержания

На место трагедии оперативно выехали сотрудники полиции, СКР, прокуратуры и врачи. Некоторые из пострадавших отделались сравнительно легко. Водителю автобуса оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в следственный отдел. Там его допросили в качестве подозреваемого. Также силовики выяснили, что мужчина, имеющий 22-летний стаж вождения, только за последние два года семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Один раз по статье 12.18 КоАП России («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»), два по статье 12.6 («Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов») и четыре — по 12.5 («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»).

Кроме того, был допрошен водитель одного из грузовиков. Следствие пришло к выводу, что оба они грубо нарушили правила дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Оба водителя задержаны.

Кроме того, силовики завели дело по части 3 статьи 238 УК России, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержан предприниматель — владелец автобуса, в котором перевозили детей. В помещении детской спортивной школы «Сибиряк», в Нефтеюганске, изъяли документы по перевозкам детей, которые могут иметь отношение к делу.

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Уже известно, что в ГИБДД не поступало заявки на сопровождение автобуса с детьми сотрудниками ДПС. Виновны ли задержанные или нет, будут разбираться следователи и суд. А пока они ждут решения по мере пресечения. Скорее всего, их отправят под арест.

Югра в трауре

Пока следователи выясняют, кто виноват в катастрофе, в Ханты-Мансийске завершилось опознание тел погибших. Уже известно, что 10 из них дети, а двое — сопровождающие, сотрудники спортшколы.

Вечером 4 декабря президент России Владимир Путин позвонил губернатору Югры Наталье Комаровой и выразил соболезнование по поводу трагедии. Также он поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Со словами соболезнования выступил председатель правительства страны Дмитрий Медведев. А сегодня, 5 декабря, в Югре — день траура. В Храме Воскресения Христова (Ханты-Мансийск) прошла панихида. А во всех церквях региона читают молитвы о здравии пострадавших.

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Также к трауру присоединились Ямал и Тюменская область. Во всех регионах тюменской матрёшки сегодня приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Похороны пройдут предположительно 7 декабря. Уже известно, что родственники погибших получат по миллиону рублей. Семьям тех граждан, у которых тяжёлые травмы, дадут по 300 тыс. рублей, а тем, у кого лёгкие — по 100 тыс.

Битва за жизни

С первых минут после катастрофы медики начали бороться за жизни выживших. Их доставили в окружную клиническую больницу, расположенную в Ханты-Мансийске. На оперативной связи с местными медиками находится президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Также в Югру был отправлен санитарный борт со специалистами Российской детской клинической больницы. также ночью в Югру прибыла глава Минздрава России Вероника Скворцова. По её словам, состояние многих пострадавших крайне сложное. У многих комбинированные травмы. По данным на утро 5 декабря лишь три ребёнка могли дышать самостоятельно. Пострадавшие прооперированы.

Вероника Скворцова отметила: тактика лечения пострадавших выбрана верная. «В целом все делается так, как надо», — сказала министр.

Всего помощь пострадавшим оказывают около 300 медицинских работников. При этом в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска отмечают: для оказания лечения у медиков есть всё необходимое, в том числе и донорская кровь. При этом в социальных сетях уже появились сведения о якобы сборе денег для пострадавших и родственников погибших. В правительстве региона призывают осторожно относиться к таким заявлениям. «Для полноценного и достоверного информирования граждан в социальной сети «Вконтакте» создана группа официального штаба ДТП под Ханты-Мансийском», — сообщили в правительстве Югры.

В реанимации сейчас находятся 11 детей в возрасте от 10 до 16 лет. У троих состояние крайней тяжести. Это и тяжелейшие травмы головы с переломами основания черепа, и вдавленные переломы свода черепа, и кровоизлияния в мозг, и сопутствующие травмы. «У двух 16-летних девочек разрыв внутренних органов», — сказала Скворцова.

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Самыми напряжёнными будут ближайшие пять-семь дней. Именно в это время могут возникнуть критические для организма осложнения.

Перевозки детей и сопровождение ГИБДД

По данным окружного управления ГИБДД, за январь — октябрь 2016 года на дорогах Югры пострадали 107 детей. Один ребёнок погиб. Каждый третий в момент ДТП не был пристёгнут.

Трагедия под Ханты-Мансийском в очередной раз обратила внимание чиновников на проблемы безопасности перевозок детей. Эхо смертельного ДТП отозвалось в соседних регионах. Прокуратура Свердловской области начала проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при организованной перевозке несовершеннолетних автотранспортом. Проверять решили школьные автобусы.

А в Югре от образовательных учреждений требуют не допускать перевозки детей рейсовым транспортом. Именно рейсовый автобус попал в кровавое ДТП под Ханты-Мансийском. Также директор департамента образования и молодежной политики Югры Любовь Ковешникова рекомендует коллегам в муниципальных образованиях и руководителям образовательных организаций требовать сопровождения детей ГИБДД «независимо от того, сколько детей будет перевозиться автотранспортом и какое количество транспорта будет задействовано».

Про то, насколько реально добиться такого сопровождения, не уточняется. А между тем, местные жители говорят, что в ГИБДД проблемы с кадрами. «У нас на весь город два или три экипажа в горгибдд. А они еще и за район отвечают», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из жителей Ханты-Мансийска.