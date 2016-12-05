Красноярск, 5 декабря, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Красноярском крае средняя стоимость условного набора продуктов питания для новогоднего стола семьи из трех человек в ноябре текущего года составила 4891,8 рубля, за год увеличившись на 3,7%. В ноябре 2015 года аналогичный набор продуктов питания стоил 4706,5 рубля, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 декабря, в Красноярскстате.

Womenzone.org Новогодний стол

В условный набор продуктов питания для новогоднего стола вошли фрукты, деликатесы, овощи, хлеб, алкогольные и безалкогольные напитки и так далее. По данным статистиков, 200 граммов отечественной икры лососевых рыб обойдется покупателям в 579,4 руб.; полкилограмма свежих огурцов — в 64 руб.; полкилограмма свежих помидоров — в 67,1 руб.

0,75 л отечественного игристого вина можно приобрести за 257,6 руб.; килограмм апельсинов — за 133,5 руб.; 0,5 кг сырокопченой колбасы — за 411,6 руб. Килограмм бескостной говядины обойдется в 428,9 руб.

Напомним, в целом в ноябре 2016 года по отношению к декабрю предыдущего года цены на продовольственные товары в Красноярском крае увеличились на 4,2%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре по отношению к сентябрю в регионе более всего подорожали свежие огурцы (на 77,8%) и помидоры (на 68,5%), апельсины выросли в цене на 20,8%.