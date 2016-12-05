Токио, 5 декабря, 2016, 11:43 — ИА Регнум. В Японии около 17,7% из 220 убежищ радиационной защиты находятся в зоне, где существует высокий риск оползней, сообщает 5 декабря Mainichi Shimbun.

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39 объектов из 220 убежищ радиационной защиты, расположенных в 17 префектурах Японии, находятся в зоне с высоким риском оползней, согласно исследованию Mainichi Shimbun. Убежища не соответствующие требованиям безопасности были обнаружены в 11 префектурах, причем семь из них находились в зонах, где риск оползней является особенно высоким.

Напомним, убежища радиационной защиты были организованы на случай аварии на АЭС, они должны находиться примерно в 30 километрах от атомной станции.

После аварии на АЭС Фукусима в марте 2011 года, Кабинет министров Японии ввел систему субсидирования, согласно которой финансирование на содержание убежищ радиационной защиты будет осуществляться полностью за счет государства.